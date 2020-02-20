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Politika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü.

Barış Gündoğan   | 20.02.2020
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.

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