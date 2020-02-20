Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/J6jjcborei— TSK (@TSKGnkur) February 20, 2020
TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.