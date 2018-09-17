Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 13 Eylül'deki şiddetli sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında zarar gören esnafı ziyaret etti.

Fotoğraf: AA/Tarık Köse

BALIKESİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 13 Eylül'deki şiddetli sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında zarar gören esnafı ziyaret etti.

İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su baskınından zarar gören iş yerlerinde esnafla bir araya gelen Kasapoğlu, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Kasapoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sıkıntılı durumların giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Devletin ilgili birimlerinin seferber olduğunu anlatan Kasapoğlu, "İnşallah eksiklikler, sorunlar hızla giderilecek. Allah bu tür afetlerle karşılaştırmasın." dedi.

Bakan Kasapoğlu'na Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı da eşlik etti.

Muhabir: Tarık Köse-Sinan Balcıkoca



