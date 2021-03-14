Euro
9.04
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,727.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Çavdarhisar ile Gediz ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Muharrem Cin   | 14.03.2021
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Çavdarhisar'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, antik kentte, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfitiyatro ve buraya bitişik nizamda yapılmış Roma döneminde çeşitli spor dallarında olimpiyatların düzenlendiği 13 bin 500 kişilik stadyum bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında olduğunu dile getirerek, "Aizanoi Antik Kenti'nde önemli bir turizm potansiyeli var. İktidarımız burasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Gediz'deki Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nde incelemelerini sürdüren Kasapoğlu, Murat Dağı'nın daha işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar yapılacağını aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı
Bakan Koca sağlık çalışanlarına mektup gönderdi: Bugün de güvencemiz yine sizlersiniz
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aizanoi Antik Kenti ve Murat Dağı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlik Merkezleri'miz gençlerin yuvasıdır

Osmanlı döneminden kalma haberleşme kulesinin 3 boyutlu dijital belgelemesi yapıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Özdağ'ın istifasını değerlendirdi: Kabalık etmemeye kavlimiz var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, Özdağ'ın istifasını değerlendirdi: Kabalık etmemeye kavlimiz var
Kütahyalı sanatkar hat, kaligrafi ve kufi işlemeleriyle atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Kütahyalı sanatkar hat, kaligrafi ve kufi işlemeleriyle atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor