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Politika

Gelişim bozukluğu olan çocukların aileleri TBMM'de

CHP Kayseri Milletvekili, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi Çetin Arık, gelişim bozukluğu bulunan çocukların tek ilacının eğitim olduğunu söyledi.

Alp Özden   | 14.11.2019
Gelişim bozukluğu olan çocukların aileleri TBMM'de

TBMM

CHP Kayseri Milletvekili, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi Çetin Arık, TBMM'de, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu olan çocukların aileleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ailelerin Güvenpark'ta yapmak istediği basın açıklamasının Valilik tarafından reddedildiğini belirten Arık, bu nedenle Mecliste toplantıyı yapma kararı aldıklarını ifade etti.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu olarak Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili Aksaray'a giderek görüşmeler yaptıklarını anımsatan Arık, okulda gelişim bozukluğu olan 40'a yakın öğrencinin bulunduğunu söyledi.

"Kaynaştırma adı altında çocuklar maalesef ayrıştırılmış" ifadesini kullanan Arık, mahalle muhtarının, bu çocukları okuldan gönderme vaadiyle oy istediğini ve oy aldığını belirtti.

Arık, "Okul idaresi, muhtarla birlikte aileleri organize ediyorlar ve 'Biz sizin çocuklarınızı istemiyoruz' diyorlar. Bir aileye, 'Sizin çocuğunuz mutlu olsun diye mahallenin çocukları mutsuz mu olsun?' diyor. 'Özürlü çocuklarınız alıp buradan defolup gideceksiniz.' deniliyor. Muhtarı dinlemek istedik. Valinin talimatına rağmen komisyonun karşısına bile çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrımcılık ve nefret suçu işleyen muhtarın yerine kayyum atanması gerektiğini, bunun soruşturmanın selameti açısından önemli olduğunu savunan Arık, "Bu çocukların tek ilacı eğitim" diye konuştu.

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