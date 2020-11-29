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Politika

Fuat Oktay Avrupa şampiyonu cimnastikçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.

Abdullah Yasin Güler   | 29.11.2020
Fuat Oktay Avrupa şampiyonu cimnastikçileri tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun." ifadesini kullandı.

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