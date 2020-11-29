Fuat Oktay Avrupa şampiyonu cimnastikçileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.
Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonasında altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 29, 2020
Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Başarıları daim olsun. pic.twitter.com/QBBHSHNzWE
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.