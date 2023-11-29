Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Vang ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Vang Yi ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti.
Fidan, Temas Grubu üyelerinin dışişleri bakanlarıyla, Çin Dışişleri Bakanı da olan BMGK Dönem Başkanı Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.