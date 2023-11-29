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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu İrfan Can Eğribayat, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Nordsjaelland maçı öncesi Right to Dream Park'ta basın toplantısı düzenliyor. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, olağanüstü genel kurul öncesi "İstanbul Büyük Final" toplantısını gerçekleştiriyor.
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Politika

Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Vang ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Vang Yi ile görüştü.

Tuğba Altun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Vang ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti.

Fidan, Temas Grubu üyelerinin dışişleri bakanlarıyla, Çin Dışişleri Bakanı da olan BMGK Dönem Başkanı Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü.

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