Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Guterres'le görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Temas Grubu, Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.