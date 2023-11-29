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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı oturumunda konuşuyor. Fenerbahçe, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Nordsjaelland maçı hazırlıklarını Right to Dream Park'ta yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Club Brugge, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı hazırlıklarını Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Sol Meydanında Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Politika

Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Guterres'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Tuğba Altun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Guterres'le görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Temas Grubu, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.

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