Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Vaşington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/0iHqHiP4Va— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 7, 2024