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Politika

Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü.

Büşranur Koca  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.

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