Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Muş, "Tasarruf finansman şirketlerinin sayısı çok fazla ve her geçen gün artıyor. Belli limitler, kıstaslar getirmemiz gerekiyor. Sermaye yapılarının güçlü olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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