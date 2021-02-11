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AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıklamalarda bulunuyor
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Politika

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 11.02.2021
Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, "Tasarruf finansman şirketlerinin sayısı çok fazla ve her geçen gün artıyor. Belli limitler, kıstaslar getirmemiz gerekiyor. Sermaye yapılarının güçlü olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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