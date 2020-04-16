Eski Milletvekilleri Dilek ve İlgün vefat etti
Eski Anavatan Partisi Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek ve Eski Doğru Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün hayatını kaybetti.
TBMM
Eski Anavatan Partisi (ANAP) Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek, hayatını kaybetti.
Dilek'in cenazesi, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pınardüzü Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Pınardüzü Mahallesi'nde toprağa verilecek.
1952'de doğan Dilek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Dilek, Diyarbakır Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Spor Başkanlığı, Diyarbakır Kooperatifler Birliği Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Dilek, TBMM'de, 18. ve 21. dönemlerde Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı.
Eski DYP Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün vefat etti
Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün hayatını kaybetti.
İlgün'ün cenazesi, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Malkara'da 1940'da doğan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.
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