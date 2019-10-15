Euro
6.50
Dolar
5.90
BIST 100
95,216.18
Altın
1,497.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
logo
Politika

Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

İsmail Çimen   | 15.10.2019
Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni Fotoğraf: Murat Kaynak\AA

TBMM

Vefat eden eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Tosyalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı.

Tosyalıoğlu'nun naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1928'de doğan Tosyalıoğlu, ticaretle uğraştı ve Ilgaz Belediye Başkanlığı yaptı. Tosyalıoğlu, 14,15 ve 16'ncı Dönem Çankırı Milletvekili olarak Mecliste bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon

Benzer haberler

Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

Yargı Reform paketi TBMM Genel Kurulunda

'Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yumamayız'

Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
'Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir'

'Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir'
Fransız heyetten TBMM'ye ziyaret

Fransız heyetten TBMM'ye ziyaret