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Politika

Eski milletvekili Mehmet Sönmez için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden 15. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez için TBMM'de tören düzenlendi.

Gazi Nogay   | 29.11.2022
Eski milletvekili Mehmet Sönmez için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

TBMM

Törene, Sönmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile bazı milletvekilleri katıldı.

Sönmez'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1939'da Yayladağ'ında doğan Sönmez, Bursa Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli kentlerde öğretmenlik ve Siverek Lisesi Müdürlüğü yapan Sönmez, 15. Dönem Hatay Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi olarak görev yaptı.

Sönmez, evli ve üç çocuk babasıydı.

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