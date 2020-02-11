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Politika

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş: CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim

Eski CHP'li Ateş, dün CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek "İlçe il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez" dedi.

Barış Gündoğan   | 11.02.2020
Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş: CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim

Ankara

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi. 

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir. Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alı koyamayacaktır."

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Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş: CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim