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Politika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Uşak'ı ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Uşak'ı ziyaret etti.

Mehmet Çalık   | 29.09.2020
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Uşak'ı ziyaret etti Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Uşak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

İnce, gazetecilere Memleket Hareketi'nin kurucusu olan arkadaşlarıyla nöbetleşe olarak ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi. Başlattıkları program kapsamında 24'üncü ili ziyaret ettiklerini aktaran İnce, 81 ili tamamladıktan sonra büyük ilçelere ve köylere de gideceklerini ifade etti. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı olduğunu aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin salıdan salıya birbiriyle kavga eden iktidara ve muhalefete ihtiyacı yok. Türkiye'nin Uşak battaniyesinin sıcaklığına ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz yılmadan, bıkmadan, usanmadan ama tedbirlerimizi de alarak, kendimizi ve sizleri koruyarak Türkiye'yi karış karış dolaşıp dertlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Dertleri dinlemeye çalışıyoruz. Milletin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin barışmaya, kucaklaşmaya, sıcaklığa ihtiyacı var."

İnce, açıklamalarının ardından kentten ayrıldı.

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