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Politika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Mardin'i ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Mardin'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Osman Öksüz   | 11.09.2020
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Mardin'i ziyaret etti Fotoğraf: Osman Öksüz - Anadolu Ajansı

Mardin

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Birinci Cadde'deki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Mardin'in güzel sokaklarında olduklarını belirtti. Sekizinci kente geldiklerini ifade eden İnce, "Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. 81 vilayeti gezeceğiz. Türkiye ne yazık ki derin bir yoksulluk yaşıyor. Bu pandemiden önce de ekonomimiz iyi değildi ama pandemi ile bu derin yoksulluk iyice hızlandı." dedi.

Halka moral vermeye çalıştıklarını kaydeden İnce, umutları tazelemeye çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye ne yazık ki kötü yönetiliyor. Bu kötü gidişata bir dur dememiz, milli üretim seferberliği başlatmamız lazım. Milli üretim seferberliği için gerekli eko sistemi kurmamız gerekiyor. Barışmamız lazım." ifadelerini kullanan İnce, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu aktardı. İnce, şunları kaydetti:

"Belki bugün fiziki olarak kucaklaşamıyoruz ama gönüllerimizi buluşturuyoruz. Gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Betondan yapılan köprülerin üzerinden geçersiniz ama gönül köprüleri ile ülkeyi ayağa kaldırırsınız. Bu ülkede doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ile gönül köprüsü kurmak istiyoruz. İnsanlarımızı barıştırıp, ekonomimizi büyütüp adil bölüşmek istiyoruz. Onun için sokaklardayız. Onun için milletimiz ve halkımız ile kucaklaşmaya çalışıyoruz."


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