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Politika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Çorum'u ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemal Ceylan   | 21.09.2020
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce Çorum'u ziyaret etti Fotoğraf: Kemal Ceylan / AA

Çorum

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen Muharrem İnce, Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. 

Vatandaşlarla özçekim yapıp, sorunlarını dinleyen İnce, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İnce, gazetecilere "Bin Günde Memleket Hareketi" kurucularıyla Türkiye'nin her yerini dolaşmaya başladıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki tura Artvin'den başladıklarını belirten İnce, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. 10 gün önce Doğu ve Güneydoğu'daydık. Bu sefer Karadeniz'den, Artvin'den başladık. Sokaklarda insanlarla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla fiziken kucaklaşamasak da onlara moral, umut vermeye çalışıyoruz. Umutları tazelemeye çalışıyoruz. Bunun için Türkiye'yi karış karış geziyoruz." dedi.

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