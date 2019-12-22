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Politika

Eski CHP Milletvekili Aygün hakkında disiplin soruşturması açıldı

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.

Selma Kasap   | 22.12.2019
Eski CHP Milletvekili Aygün hakkında disiplin soruşturması açıldı

Ankara

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında, parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı. 

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