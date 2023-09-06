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Politika

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri için TBMM'de cenaze töreni yapıldı.

Aykut Yılmaz, Adem Balta  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

TBMM

Törene Cevheri'nin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, çok sayıda eski ve yeni milletvekili, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.

Törende Cevheri'nin oğlu eski DYP Adana Milletvekili İbrahim Cevher Cevheri ile yeğeni AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin yanı sıra diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Törenin başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener birbirleriyle tokalaştı.

Törenin ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Bahçeli'nin yanına giderek bir süre sohbet etti.

Cevheri'nin cenazesi bugün İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şanlıurfa'da 1930 yılında doğan Cevheri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cevheri, 13,14,15 ve16. dönemde Adalet Partisinden, 19, 20 ve 21. dönemde ise Doğru Yol Partisinden Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 31 ve 32. Hükümette Turizm ve Tanıtma Bakanı, 40. Hükümette Adalet Bakanı, 49. Hükümette Tarım ve Köy İşleri Bakanı, 50, 51 ve 52. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan Cevheri iki çocuk babasıydı.

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