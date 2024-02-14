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Politika

Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Gazi Nogay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu Fotoğraf: Kemal Özdemir - AA

TBMM

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