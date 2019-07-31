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Politika

Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü.

Haydar Karaalp   | 31.07.2019
Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Bağdat

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Eroğlu ile Abdulmehdi'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesi bekleniyor

Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor.

Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.

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