Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü.
Bağdat
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
Eroğlu ile Abdulmehdi'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesi bekleniyor
Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor.
Eroğlu'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.