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Politika

Erdoğan'ın veto ettiği tasarı düzenlenmiş haliyle yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi.

Ali Kemal Akan   | 05.12.2019
Erdoğan'ın veto ettiği tasarı düzenlenmiş haliyle yasalaştı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi.

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