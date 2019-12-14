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Politika

Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.12.2019
Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Erdoğan, Tebbun'u tebrik etti ve görevinde başarı diledi.

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