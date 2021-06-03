Euro
10.57
Dolar
8.70
BIST 100
1,416.97
Altın
1,870.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Enes Kaplan,Muhammed Ali Toruntay   | 03.06.2021
Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Hotamışlıgil: Kovid-19 aşısını hiçbir tereddüdüm olmadan yaptırdım
'Uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, çok çabuk yoruluyorum'
'Virüsü ben mi bulaştırdım diye vicdanı sorgulamak çok kötü bir şey'

Benzer haberler

Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur koridoru Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur koridoru Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti