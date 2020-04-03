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Politika

Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile telefonda Kovid-19 ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 03.04.2020
Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel koronavirüsle mücadeleyi görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. 

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