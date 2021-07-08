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Politika

Erdoğan: Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

08.07.2021
Erdoğan: Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılacak açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı." dedi.

Savunma sanayi projeleri hakkında, "Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz." diye konuştu.

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