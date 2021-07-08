Erdoğan: Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.
Ankara
Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı." dedi.
Savunma sanayi projeleri hakkında, "Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.