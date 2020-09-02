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Politika

Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.09.2020
Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.




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