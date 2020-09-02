Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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