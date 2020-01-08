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Politika

Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşüyor.

Kaan Bozdoğan   | 08.01.2020
Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

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