Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşüyor.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.