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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında konuşuyor.
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Politika

Erdoğan ile Johnson görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.03.2021
Erdoğan ile Johnson görüştü

Ankara

Erdoğan-Johnson görüşmesinde ticaret, turizm, savunma, tarım, Kovid-19'la mücadele, ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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