Erdoğan ile Johnson görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Ankara
Erdoğan-Johnson görüşmesinde ticaret, turizm, savunma, tarım, Kovid-19'la mücadele, ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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