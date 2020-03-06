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Politika

Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Semra Orkan   | 06.03.2020
Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

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