'Erbakan'ın siyaset fikrinin merkezinde millete güven vardı'

Erbakan Vakfınca, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun seçim çalışması dolayısıyla programa katılamadığını belirterek, selamlarını iletti.

Erbakan'ın Türkiye ve dünya siyasi tarihinde çığır açmış bir lider olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Erbakan'ın milli siyaset çizgisinin ve milletin kendisine dönmesi fikrinin en önemli halkalarından biri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye öncülüğünde kurulan D-8 Teşkilatı'nın yeni bir dünya kurma gayretinin bir parçası olduğunu anlatarak, "Tamamıyla emperyalist güçlerin kontrolündeki bu yeni dünya düzeni devam edemez. Hayatımız boyunca bunları konuştuk. Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler Konferans Salonu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünyanın emperyalistlerine kafa tutacak bir noktaya gelmiştir." diye konuştu.

"Siyaset fikrinin merkezinde millete güven vardı"

Milli Görüş siyasetinin her yerde güçlü ve yaygın kalkınmayı önemsediğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin bugün yaygın ve milli kalkınmanın önemli unsurlarını tamamlamaya çalıştığını, bu unsurlardan en güzel şekilde yararlanıp dünyanın güçlü ekonomilerinden biri olacağını vurguladı.

Erbakan'ın siyaset fikrinin merkezinde millete güvenin ve ona dayanmanın bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu kadar çok millete güvenen bir siyasi çizgi, bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarak doğrudan doğruya milletin kararıyla cumhurbaşkanının seçildiği bir Türkiye'yi kurmuştur. Bu, bizim ve gelecek nesiller için önemli bir fırsattır. Çünkü Cumhuriyet Halk Fırkası ve onun zihniyetinde olanlar biliyorlar ki bu millet serbest seçimlerle doğrudan doğruya oy verdiği takdirde hiçbir zaman onların istediği birisi cumhurbaşkanı olmayacak."

Numan Kurtulmuş, milli siyaset çizgisinin iki asırdır maddi ve manevi kalkınmanın birlikte olması için çalıştığına işaret ederek, "Rahmetli Erbakan Hoca'mızın siyasette bize ve İslam dünyasına öğrettiği en önemli meselelerden biri, bu bölgede oynanan oyunların iyi anlaşılması ve oyunların arkasındaki gerçek gücün anlaşılmasıdır. Onun için asla kuklalarla uğraşmıyoruz. Hep kuklacılarla mücadele ettik, kuklacılarla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ömrünü ümmete ve insanlığa adayan bir lider"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Necmettin Erbakan'ın aldanmayan, aldatmayan, ömrünü ümmete ve insanlığa adayan bir lider olduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan'ın, İslam'ın namaz kılma, oruç tutma, zekat ve sadaka verme gibi ibadetlerin yanı sıra cihat dini olduğunu millete anlattığını aktaran Fatih Erbakan, "İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların müsebbibi olan siyonizm ve ırkçı emperyalizm mikrobunu hepimize öğreten ve tanıtan bir öğretmendi." diye konuştu.

Fatih Erbakan, dünyevi ve manevi ilimlerde mesafe katetmiş bir neslin yetişmesi için çalışacaklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Bizler, ülkemiz, milletimiz için maddi ve manevi kalkınma hamlesini birlikte yürüteceğiz. Aynen Erbakan Hoca'mız gibi yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz koşacağız ve terleyeceğiz. Bizler 'Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u alacağım' diyen Sultan Fatih gibi, 'Bana ne Amerika'dan' diye haykıran Erbakan Hoca'mız gibi dik duracağız. Zulme karşı dik duracağız, dış güçlere ve zalimlere karşı cesur ve kararlı olacağız."

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.