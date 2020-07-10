Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir   | 10.07.2020
Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbakan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri ve hukuki kararı alan Danıştay 10. Dairesinin kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tez zamanda Ayasofya'mızda secde edebilmeyi nasip eylesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini geçti
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek