Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erbakan, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ayasofya'mızın aslına uygun bir şekilde cami olarak yeniden ibadete açılması yolunda gayret gösteren tüm yetkilileri ve hukuki kararı alan Danıştay 10. Dairesinin kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tez zamanda Ayasofya'mızda secde edebilmeyi nasip eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.