Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ABD Senatosu'nun kararını kınadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
TBMM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.
Bakan Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz." dedi.
Bakan Dönmez, "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretimine yılbaşı itibarıyla başlayacak. Öyle tahmin ediyorum, mayıs veya haziranda ilk yerli güneş panellerini üretiyor olacağız." diye konuştu.
Bakanı Dönmez, "Son üç yılda toplam 33 bin 220 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim ve dağıtım hattı inşa edilmiş olup, toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak seviyede 162 bin kilometreyi aşmıştır." açıklamasında bulundu.
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