Emine Erdoğan'dan "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, paylaşımında, çevre dostu yaşam modelinin ilk adımı olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılına ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Çevre dostu yaşam modelinin ilk adımı olan #SıfırAtık hareketinin 5. yılına ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu hareket, iş birliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. “Dünya renklerini yitirmesin” haykırışımız, yediden yetmişe her vicdanda karşılık buldu. pic.twitter.com/KBMK15Ik3i— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 23, 2022
''Bu hareket, işbirliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. 'Dünya renklerini yitirmesin' haykırışımız, yediden yetmişe her vicdanda karşılık buldu. Tarihe hediye ettiğimiz örnek dayanışmanın kahramanlarıyla 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşmaktan büyük mutluluk duydum. 'İklim ve Gençlik' temasının ilham kaynağı gençlerimizle, Sıfır Atık serüveni için yeni rotalar belirledik. Zira geleceğimiz onlara emanet.
Ülkemizden ve dünyadan programımıza katılarak, çevreci faaliyetleriyle ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Zirvede emeği geçenlere ve Sıfır Atık mücadelemizi destekleriyle köklü bir çınara dönüştüren tüm doğa dostlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.