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Politika

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 23.12.2022
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" paylaşımı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, paylaşımında, çevre dostu yaşam modelinin ilk adımı olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılına ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Bu hareket, işbirliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. 'Dünya renklerini yitirmesin' haykırışımız, yediden yetmişe her vicdanda karşılık buldu. Tarihe hediye ettiğimiz örnek dayanışmanın kahramanlarıyla 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşmaktan büyük mutluluk duydum. 'İklim ve Gençlik' temasının ilham kaynağı gençlerimizle, Sıfır Atık serüveni için yeni rotalar belirledik. Zira geleceğimiz onlara emanet.

Ülkemizden ve dünyadan programımıza katılarak, çevreci faaliyetleriyle ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Zirvede emeği geçenlere ve Sıfır Atık mücadelemizi destekleriyle köklü bir çınara dönüştüren tüm doğa dostlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

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