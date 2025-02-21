Dolar
36.54
Euro
38.19
Altın
2,932.58
ETH/USDT
2,763.10
BTC/USDT
98,435.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor
logo
Politika

Emine Erdoğan'dan sürdürülebilir üretim vurgusu

Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." paylaşımında bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Emine Erdoğan'dan sürdürülebilir üretim vurgusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı
İstanbul'da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan sürdürülebilir üretim vurgusu

Emine Erdoğan'dan sürdürülebilir üretim vurgusu

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5'inci yaşını kutladı

Emine Erdoğan'dan, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan: Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği bir tarihe sahiptir

Emine Erdoğan: Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği bir tarihe sahiptir
Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü

Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet