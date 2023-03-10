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Politika

Emine Erdoğan'dan Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausediene'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'ye teşekkür etti.

Esin Işık  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Emine Erdoğan'dan Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausediene'ye teşekkür Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausediene ile bir araya geldik. Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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