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Politika

Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi.

Aybüke İnal   | 29.09.2020
Emine Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanının eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Eşi Hadja Aissata Issoufou ile bir araya geldim. Afrika'daki kadın hastalıklarının tedavileri için yürütülecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür görüşmelerin Afrika ile dostluğumuzu güçlendirdiğine inanıyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, Issoufou ile çekilen fotoğrafına da yer verdi.

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