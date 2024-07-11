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Politika

Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.

Özcan Yıldırım  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Ankara

Jill Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Washington'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine resepsiyon verdi.

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki resepsiyona katılan Emine Erdoğan, bina girişinde Jill Biden tarafından karşılandı.

Davetliler, daha sonra "Entertainment Nation" başlıklı sergiyi gezdi. Sergiyi gezerken Emine Erdoğan resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet ederek çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Serginin ardından, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan resepsiyon sonrası sosyal medya paylaşımı

Resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk."

Müze, ABD tarihine ışık tutuyor

Amerikan İhtilali'nden başlayarak siyaset, kültür, bilim ve teknoloji alanından kesitler sunan Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Amerika'nın sömürgelerden bugüne kadar tarihsel geçmişini ve sosyal gelişimini yansıtıyor.

Müzede, Amerikan Milli Marşı'na ilham kaynağı olan Amerikan bayrağından Thomas Edison'un ampullerine, Yıldız Savaşları filmindeki C-3PO kostümünden Dallas dizisindeki J.R. Ewing'in şapkasına kadar çeşitli parçalar sergileniyor.

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