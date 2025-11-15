Dolar
logo
Politika

Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

Mikail Bıyıklı  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Aile Vakfı temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

