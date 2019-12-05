Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Londra'da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, diaspora temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeş ülke Somali'nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
Londra’da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya gelerek, kardeş ülke Somali’nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor. pic.twitter.com/AIrST3tLdK— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2019
Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi
Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Londra’da İngiliz Parlamentosunun farklı partilerinden milletvekilleri ile büyükelçiliğimiz rezidansında bir araya geldik. Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye’yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim. pic.twitter.com/LFI0RNRcTP— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2019