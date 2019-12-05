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Politika

Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Londra'da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 05.12.2019
Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Öztartan/AA

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, diaspora temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeş ülke Somali'nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.

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