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Politika

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.

Enes Kaplan   | 04.12.2019
Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi Fotoğraf: Mustafa Öztartan/AA

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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