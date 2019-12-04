Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürlerarası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum. pic.twitter.com/9eFKJZlfxu— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2019
Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.