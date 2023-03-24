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Politika

Emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin liraya yükseltiliyor

Seval Ocak  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin liraya yükseltiliyor AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin liraya yükseltiliyor

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