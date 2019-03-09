'Emanetinize sahip çıkacak belediye başkanları vadediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz." dedi.
Diyarbakir
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrin çehresinin değiştiğini en iyi Diyarbakırlıların bildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok, İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar ama birileri halkın mesajını yanlış anladı. Halkın kendilerine verdiği 80 milletvekili ve yüzün üzerinde belediye ile şehirlerimize ve ülkemize hizmet edecekleri yerde gidip siyasi söylemlerini bir avuç marjinale, iradelerini de terör örgütüne teslim ettiler."
"Teröristleri kazdıkları çukura gömdük"
Devletin, belediyelere, vatandaşlara hizmet etmek için verdiği araç ve imkanları altyapı eksikliklerini gidermek için değil, çukur kazmak için kullandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:
"Teröristlere verdikleri destekle oralarda yaşayan insanlarımıza ve esnafımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık? Teröristleri kazdıkları çukura gömdük. Bu ülkede tek bir devletin olduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu gösterdik. Bununla yetinmedik, iradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri de görevlerinden aldık. Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap vereceklerini gösterdik. Görevden aldığımız örgüt militanlarının yerlerine de tek amaçları ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmek olan kayyumları atadık."
Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Diyarbakır, terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, yoksa şu anda bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü?" sorusuna "Kayyum" yanıtını aldı.
Diyarbakır Büyükşehir'de, Bağlar'da, Kayapınar'da, Yenişehir'de, Dicle'de, Bismil ve diğer ilçe belediyelerindeki görevlendirmeler sonrası verilen hizmetlerin terör örgütünün emrine girenlerden alınamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız. Çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır. Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya, koskoca bir şehir hayatını zorlaştırmaya hakkı yok. Halka hizmet yerine ellerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarının kendilerine faydası yok ki şehirlerine olsun. Diyarbakır'a tırnak ucu kadar katkı sağlamayan, tam tersine sadece yük olan, sadece bedel ödeten örgüt artıklarından şehrimizi tamamen kurtarmanın vakti gelmiştir."
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz."
Diyarbakır'a bugüne kadar 41 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler. Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır.
Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.