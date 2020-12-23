Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,873.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mehmet Tosun   | 23.12.2020
El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gomez'in beraberindeki eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
İngiltere'de 'Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı daha hızlı yayılan başka bir türü' tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Portekiz Büyükelçisi Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Portekiz Büyükelçisi Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Afganistan Büyükelçisi Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Afganistan Büyükelçisi Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu