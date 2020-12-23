El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Gomez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gomez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gomez'in beraberindeki eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.