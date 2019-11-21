Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
106,805.20
Altın
1,467.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.11.2019
Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Fanny De Lourdes Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fanny De Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor

Benzer haberler

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu