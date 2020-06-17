Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 2. maddesine depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum da eklendi

Teklifin bu yıl meydana gelen depremlerden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 2'nci maddesine, 14 Haziran'daki depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum'a bağlı ilçeler de eklendi.

Seval Ocak Adıyaman   | 17.06.2020
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 2. maddesine depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum da eklendi

TBMM

Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesi ve çevresinde 14 Haziran'daki depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetleri de giderilecek.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin "torba teklifin" birinci bölümünde yer alan maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kanun teklifinin bu yıl meydana gelen depremlerden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 2'nci maddesine, verilen önergenin kabul edilmesiyle 14 Haziran'daki depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum'a bağlı ilçeler de eklendi.

Buna göre, Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da bu yıl meydana gelen 3 depremde; Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri ile Erzurum Çat'ta ise 14 Haziran'daki depremde zarar gören vatandaşların mağduriyetleri giderilecek.

Düzenlemeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince bu depremlerde tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanınacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 2. maddesine depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum da eklendi

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 2. maddesine depremden etkilenen Bingöl ve Erzurum da eklendi

Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması sürüyor

Bingöl'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması sürüyor

'En büyük eroin operasyonu' davasında sona yaklaşıldı

'En büyük eroin operasyonu' davasında sona yaklaşıldı
Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine 3 bin çadır kuruldu

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine 3 bin çadır kuruldu