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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışında konuşuyor.
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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

DSP Genel Başkanı Aksakal, "1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur." dedi.

Fırat Taşdemir   | 08.02.2020
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Ankara

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

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