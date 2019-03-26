Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.52
BIST 100
98,812.76
Altın
1,315.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da İçişleri Bakanı Soylu Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta
logo
Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk kalksa gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti.' diyorlar ya Atatürk kalksa gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada." dedi.

Hasan Namlı   | 26.03.2019
DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk kalksa gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada

Diyarbakir

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisince Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, DSP'nin rahmetli Bülent Ecevit tarafından 33 yıl önce kurulduğunu söyledi.

"Bazılarına rahatsızlık verdiğimiz belli. 'Nereden çıktı bunlar.' diyorlar. Biz halkın içinden çıktık, 33 yıldır buradayız. 27 senedir bu memlekette hükumetlerin bir kenarında dahi olamayanlar DSP'ye laf söyleyemezler." ifadelerini kullanan Aksakal, şöyle konuştu:

"DSP seçimlere katılır. Seçimler bittikten sonra artık herkesin partisidir. Biz de ayrımcılık olmaz. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bu vatanın her ferdi bizim başımızın üstündedir. Hizmetin en değerlisine layıktır. 31 Mart akşamında sandıkları patlatacaksınız. Çermik semalarında ak güvercinler havalanacak işte o zaman 2023'ün hesabını 1 Nisan'dan itibaren görmeye başlayacağız."

"Koruyup, kollamak zorundayız"

DSP'nin Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geçeceğini söyleyen Aksakal, "Bu ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti.' diyorlar ya Atatürk kalksa gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada. Bizler cumhuriyetin çocuklarıyız, cumhuriyetin değerlerini biliyoruz. Kardeşçe yaşamanın temelinin de cumhuriyetimizin değerleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu rejim, demokrasi, kardeşlik ortamı, bağımsız Türkiye ideali hepimizin idealidir. Bunu koruyup, kollamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mitingde, DSP Çermik Belediye Başkan adayı Nurettin Akdağ'da bir konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?

Benzer haberler

'Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak'

'Ankara 5 yıl sonra başka bir kent olacak'

'Biz bir ve beraber olursak başarırız'

Avrupa Konseyi heyeti 31 Mart yerel seçimlerini izleyecek

Eski Cezayir Başbakanı Hamruş Buteflika'nın halefi olmayacak

Eski Cezayir Başbakanı Hamruş Buteflika'nın halefi olmayacak
Tayland'da resmi seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Tayland'da resmi seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi
'İddia' ile başladığı muhtarlıkta 35 yılı geride bıraktı

'İddia' ile başladığı muhtarlıkta 35 yılı geride bıraktı