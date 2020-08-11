Euro
8.54
Dolar
7.25
BIST 100
1,111.98
Altın
1,951.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik TBMM'ye yazılı savunmasını verdi

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını verdi.

Meltem Öztürk   | 11.08.2020
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik TBMM'ye yazılı savunmasını verdi

TBMM

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonuna savunmasını, yazılı olarak iletti.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'den oluşan hazırlık komisyonu, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak, hazırlayacağı rapor için çalışmalarını sürdürecek.

Çelik, istemesi halinde bu tarihte komisyona gelerek ya da tayin ettiği bir vekili aracılığıyla sözlü savunmasını da yapabilecek.

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti
TÜBİTAK: Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Benzer haberler

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik TBMM'ye yazılı savunmasını verdi

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik TBMM'ye yazılı savunmasını verdi