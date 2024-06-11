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Politika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mısır temaslarını AA'ya değerlendirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mısır'a düzenledikleri ziyaret kapsamında yetkililerle Gazze ve ikili ilişkilerin ele alındığı verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gülşen Topçu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Mısır temaslarını AA'ya değerlendirdi

Kahire

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Türk Şehitliği'nde AA'ya açıklamada bulunan Oktay, Mısır'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle son dönemde Filistin ve Gazze'deki gelişmeler nedeniyle Mısır ile hükümetlerarası ve devlet başkanları nezdindeki temasların yoğunlaştığına değinen Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bu temasların parlamenter diplomasi ayağını başlatıp mevcut gelişmelere katkıda bulunmayı arzuladıklarını ve bu kapsamda Mısır Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kerim Abdulkerim Derviş ve Senato Dışişleri Başkanı Hazim Ömer ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Oktay, "Görüşmelerde Gazze ana konumuzdu ama Türkiye ve Mısır ilişkilerini de tüm alanlarıyla değerlendirme fırsatı bulduk. Derviş ve Ömer ile son derece verimli görüşmelerimiz oldu." dedi.

İsrail'in katliamlarının devam ettiğini ve 37 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Oktay, İsrail'in, Gazze'yi önce kuzey ve güney olarak ikiye böldüğünü, insanları önce güneye sonra Refah'a şimdi ise Gazze'nin dışına sürme planını hayata geçirmeye çalıştığını kaydetti.

ABD tarafından sunulan 3 aşamalı çözüm önerisine de değinen Oktay, İsrail'in, insanları aşağıdan ve yukarıdan bombalarken aynı zamanda da "sözde" barış aradığını kaydetti.

Oktay, "Gazze'ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme girişlerinin olması, bunun için de biran evvel kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, insani yardımların hızlı bir şekilde devreye girmesi ve iki devletli çözümle Filistin devletinin kurulması gerekiyor." dedi.

Filistin cephesi sahipsiz değil

Kahire'deki Türk Şehitliği'nin tarihine atıfta bulunan Oktay, "4 bin 500 şehidimiz var, bu topraklarda yeni değiliz. Bu insanlar 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin cephesinde şehit oldular. Biz onların huzurunda emanete sahip çıkma sözü veriyoruz. Filistin cephesi sahipsiz değildir, Gazzeliler, insanlık sahipsiz değildir. Türkiye sonuna kadar bu işin takipçisi olacak. Mısır ve diğer ülkelerle çözüme yönelik çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tüm ülkeler nezdinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Oktay, insanlığın utancı haline gelen bu katliamı sonlandırma fırsatı bulmayı umut ettiklerini aktardı.

İki ülke arasında güçlü bir sinerji oluşacak

Türkiye ile Mısır arasında 8-10 milyar dolar bandında gelişen ve 15 milyar dolara çıkarılması hedeflenen ticaret hacmine işaret eden Oktay, her alanda kazan-kazan temelli işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

"İki kadim medeniyetin bir araya gelmesiyle çok güçlü bir sinerjinin oluşacağını düşünüyoruz." diyen Oktay, bu bağlamda Türk iş insanlarının yaşadıkları sorunları değerlendirme fırsatı bulduklarını ve bu sorunları çözme ve iş dünyasındaki engelleri kaldırma konusunda da Mısır tarafından olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

Oktay, her iki ülkenin dışişleri komisyonları olarak karşılıklı görüşmeleri başlatma ve parlamenter diplomasiyi hizmete sokma konusunda hemfikir kaldıklarını sözlerine ekledi.

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